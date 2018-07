Santos tem último desafio antes da volta dos titulares

Satisfeito com o comportamento do time na vitória de virada sobre o Ituano, na última quinta-feira, Muricy deve manter Dimba e Tiago Alves nos lugares de Rentería e Tiago Luis. Os dois garotos entraram no segundo tempo e mudaram o rumo de um jogo que parecia perdido para o Santos.

"Tiago Alves entrou muito bem e deu profundidade ao time", analisou Muricy, que fez uma ressalva. "Mas ele tem um defeito de ''fábrica'', porque chega ao fundo do campo com facilidade, mas não consegue mandar a bola para a área."

No ano passado, Muricy sofreu com as seguidas contusões de Léo, Arouca, Elano e Ganso. Por isso, já avisou que nesta temporada o seu time terá mais do que 11 titulares, com o revezamento de jogadores de acordo com a importância e o local do jogos, principalmente durante a fase de classificação do Campeonato Paulista.

"Estou fazendo observações para ter uma ideia de quem poderá fazer parte do elenco. Vamos precisar aumentar o número de jogadores, porque teremos 78, 79 partidas no ano", disse Muricy.

Como Muricy deixa claro que a prioridade é a conquista do segundo título consecutivo da Libertadores, muitos dos jogadores que estarão em campo neste domingo poderão ter novas chances quando o clube estiver disputando duas competições simultaneamente.

PAULISTA - Grande surpresa neste início de Paulistão, o Paulista terá um teste de fogo neste domingo, quando recebe o Santos. O time de Jundiaí prega cautela diante do poderoso adversário, mas, mesmo assim, busca manter o aproveitamento 100% no campeonato.

Apesar do adversário entrar em campo com o time reserva, todos no elenco do Paulista preferem manter o respeito. "Independente da equipe que o Santos colocar em campo, a motivação sempre é maior. É um adversário de muita qualidade, mas acredito que temos condições de vencer. Estamos trabalhando com muita seriedade e união para buscar os três pontos em casa e conquistar mais uma vitória", destacou o meia Dener, que marcou dois gols em dois jogos.

Sem problemas de contusão ou suspensão, Sérgio Baresi vai manter a mesma formação, inclusive com o lateral-direito Samuel Xavier, que tem características mais ofensivas. "Estamos jogando em casa e com o apoio de nossa torcida, então também vamos precisar buscar o ataque", justificou o treinador.