Santos tem zagueiro suspenso e Oswaldo reclama Para a próxima partida, quinta-feira, contra o Bragantino, na Vila Belmiro, o técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo. Ele lamentou a ausência de seu jogador santista e reclamou da punição ao atleta. "Os jogadores do Santos levam cartões que os adversários não levam. O árbitro teria de fazer a mesma coisa que fez comigo com os outros", conta, se referindo à sua expulsão.