Santos teme que falta de experiência atrapalhe elenco

SÃO PAULO - O jovem time do Santos está cumprindo um bom papel no Campeonato Brasileiro, como ao vencer o clássico com o São Paulo por 2 a 0 neste domingo no Morumbi. Mas a própria comissão técnica diz temer que a falta de experiência possa causar queda de rendimento da equipe.

"Estamos em um campeonato muito longo e será normal a equipe ter uma certa oscilação, até porque são jogadores muito jovens", explicou o interino Claudinei Oliveira, que assumiu o comando da equipe há um mês. Desde então passou a dar chances para garotos vindos das categorias de base, que até agora conquistaram duas vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Para tentar amenizar o excesso de juventude de atletas de no máximo 20 anos, como Neilton, Giva e Gustavo Henrique, Claudinei torce pela vinda de reforços experientes nos próximos dias. "Se a diretoria conseguir trazer um reforço como o Robinho, ele será muito importante para liderar. O Montillo já tem sido importante, por ser um jogador de seleção argentina e que sabe bem segurar a bola", disse.

O clube negocia com o Milan para contratar o atacante de 29 anos até o dia 15 de julho, quando se encerra a janela de transferências no futebol brasileiro para a chegada de atletas de outros países.

O Santos volta aos treinos na tarde desta segunda-feira. O foco será a preparação para a partida da próxima quarta-feira, contra o Crac (GO), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.