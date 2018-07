Santos tenta a contratação de mais um zagueiro

O Santos está atrás de um zagueiro para reforçar o elenco para a temporada. O time vem sofrendo com a falta de opções no setor. David Braz está em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda e Paulo Ricardo, treinando em separado. Contra o Ituano, por exemplo, o técnico Dorival Junior relacionou apenas dois zagueiros de origem: Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo.

"O Santos está atento ao mercado. Estamos aguardando as movimentações. Um nome ou outro pode ser apresentado", disse o técnico Dorival Junior.

A diretoria negocia a contratação de Oliver Benítez, do Gimnasia y Esgrima La Plata, da Argentina. O atleta viria por empréstimo de um ano, com valor de compra fixado ao fim da temporada.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Ituano no sábado, o Santos só voltará a jogar no dia 13. Às 21h, a equipe visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biase.