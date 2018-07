Santos tenta a contratação de Victor Ramos, ex-Palmeiras

Enquanto define se consegue ou não parceiros para contratar Robinho, a diretoria do Santos foca suas atenções na contratação de um zagueiro e a nova tentativa do time da Vila Belmiro é um jogador bem conhecido do futebol paulista. Victor Ramos, que estava no Palmeiras ano passado, aparece como uma opção viável para o time comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Victor Ramos pertence ao Monterrey e aceitou reduzir salário para jogar no Palmeiras, onde teve passagem bem discreta na temporada passada. No time alviverde, recebia pouco mais de R$ 100 mil, valor que está dentro do que a direção santista aceita pagar por um defensor que chega com grandes chances de ser titular, já que a equipe conta apenas com David Braz - que se recupera de lesão e pode ficar fora das primeiras rodadas do Paulista - e os jovens Paulo Ricardo e Gustavo Henrique.

O curioso é que o Santos não tem dado certo na busca por zagueiros. O clube já tentou outras cinco contratações para o setor e acabou perdendo a disputa. Ele tentou Vilson (trocou a Chapecoense pelo Corinthians), Kadu (do Atlético-PR para o Grêmio), Thiago Heleno (do Figueirense para o Atlético-PR), Erazo (Grêmio para o Atlético-MG) e Renato Chaves (Ponte Preta para o Fluminense).

Até o momento, o Santos fez apenas duas contratações, casos dos atacantes Paulinho e Joel. Em relação a Robinho, o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, espera pela ajuda de patrocinadores para conseguir pagar o salário do jogador.