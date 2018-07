Santos tem interesse na contratação de zagueiro do Fluminense

Um dos setores que mais a diretoria do Santos procura por reforços para a próxima temporada é a defesa e mais um nome que o clube vai atrás é do zagueiro Gum, do Fluminense. O jogador tem contrato com o clube carioca até o fim de 2018, mas poderia ter sua saída facilitada por causa do alto salário.

Gum é um dos alvos preferidos dos torcedores do Fluminense, mas mesmo assim continua como titular. O jogador disse que sempre recebe propostas, mas prefere se omitir sobre a possibilidade de atuar na equipe da Vila Belmiro.

“O que sei é pela imprensa. Todo ano tem proposta para eu sair e continuo. Minha cabeça está nos quatro jogos (que restam do Brasileiro) para encerrar muito bem. Deixo para meu empresário cuidar disso. Estou há sete anos no clube e sempre teve propostas. Em 2011, foram 11 e fiquei”, lembra o cobiçado defensor de 29 anos.

O Santos conta com cinco zagueiro no momento: David Braz, Gustavo Henrique, Werley, Paulo Ricardo e Leonardo. Mas a ideia é tentar a contratação de um jogador com mais nome para jogar ao lado de David Braz.

O clube já tentou Pedro Geromel, do Grêmio, mas o tricolor gaúcho não tem interesse em liberar o jogador. Por outro lado, existem conversas para Bressan ser envolvido em uma transferência onde o lateral-direito Galhardo permaneceria no Grêmio em troca de alguns jogadores.