Santos tenta adiar apresentação de Neymar na Sub-20 Até mesmo Adilson Batista entrou na jogada para tentar adiar a apresentação do atacante Neymar à seleção brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Peru - a convocação ainda não saiu, mas ele é nome certo na lista do técnico Ney Franco. Para dar férias ao garoto, o Santos contou até mesmo com a ajuda de seu novo treinador, que só assume o cargo depois do Brasileirão.