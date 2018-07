Santos tenta afastar chance de zebra contra o XV de Piracicaba

O confronto mais desequilibrado das quartas de final do Campeonato Paulista será hoje na Vila Belmiro. O Santos, dono da segunda melhor campanha, recebe o XV de Piracicaba, cujo retrospecto foi o 10.º melhor da primeira fase e o aproveitamento foi de apenas 40% dos pontos.

O confuso regulamento do Estadual possibilitou o encontro dos dois nas quartas de final. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. "Pelo o que tivemos de fazer nos 15 jogos da primeira fase, disputar um jogo único, sendo que sua única vantagem é jogar em casa, é pouco", criticou o lateral-direito Victor Ferraz.

O técnico Marcelo Fernandes prepara uma formação bastante ofensiva. O volante Renato sentiu uma lesão no tornozelo e vai dar lugar a Leandrinho, que tem mais poder ofensivo.

Geuvânio cumpriu suspensão contra o Rio Claro e está confirmado no ataque junto com Robinho e Ricardo Oliveira. “Temos de ligar a luz vermelha de alerta, porque vai ser um jogo complicado. A parte emocional pesa muito”, disse Marcelo Fernandes.

A pressão pelo favoritismo é toda do lado santista e o azarão XV de Piracicaba promete armar uma retranca. "Neste jogos não se pode cometer erros. O Santos tem um time muito qualificado e sabe se aproveitar de qualquer bobeira do adversário", disse o treinador Toninho Cecílio. A equipe ganhou confiança depois de empatar (2 a 2) em casa com o Corinthians na quarta-feira e chegar ao quarto jogo seguido sem perder.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X XV DE PIRACICABA

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Werley, Gustavo Henrique e Chiquinho; Valencia, Leandrinho e Lucas Lima; Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

XV DE PIRACICABA: Roberto; Éder Sciola, Leonardo Luiz, Rodrigo e Fabiano; Renan Foguinho, Diego Silva, Tony e Paulinho; Roni e Bruninho. Técnico: Toninho Cecílio.

Juiz: Guilherme Ceretta de Lima

Local: Vila Belmiro

Horário: 16h

Transmissão: Globo