Santos tenta confirmar classificação para celebrar aniversário

Um dia depois de celebrar seus 103 anos de existência, o Santos entrará em campo na noite desta quarta-feira em São José dos Campos para sacramentar sua passagem para a segunda fase da Copa do Brasil. O time enfrentará o Londrina com a vantagem de ter ganho a partida de ida por 1 a 0 no Paraná.

De olho no clássico de domingo diante do São Paulo em que estará em jogo uma vaga na final do Campeonato Paulista, o técnico Marcelo Fernandes resolveu escalar uma equipe mista. Os laterais Victor Ferraz e Chiquinho, o zagueiro David Braz, o meia Renato e os atacantes Ricardo Oliveira e Robinho nem viajaram.

O lateral-esquerdo Caju foi relacionado pela primeira vez no ano, mas ficará no banco – o titular será Zé Carlos. Ele voltou do Sul-Americano Sub-20 em fevereiro com um problema no púbis e, por isso, não foi inscrito no Paulistão

"Não podemos ter 'olho grande' e querer abraçar o mundo. Precisamos agir com a razão para não corrermos risco de perder jogadores por lesão para a partida de domingo", disse o técnico Marcelo Fernandes.

No treino desta terça-feira ele montou a equipe no 4-2-3-1. Gabriel será o único atacante, e a linha de três homens atrás dele será formada por Elano, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel. O garoto Lucas Otávio ajudará o colombiano Valencia a proteger os defensores.

"Vai ser um jogo difícil. O Londrina tem um bom time e mostrou isso na primeira partida. Temos uma vantagem importante por causa da vitória fora de casa, mas não vamos nos acomodar com o resultado anterior", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X LONDRINA

SANTOS: Vladimir; Cicinho, Werley, Gustavo Henrique e Zé Carlos; Lucas Otávio e Valencia; Elano, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel; Gabriel. Técnico: Marcelo Fernandes.

LONDRINA: Vítor; Lucas Ramon, Dirceu, Silvio e Lino; Diogo Roque, Germano, Rone Dias e Léo Maringá; Paulinho e Arthur. Técnico: Cláudio Tencati.

Juiz: André Luiz Castro (GO)

Local: São José dos Campos

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV