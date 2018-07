Santos tenta confirmar favoritismo diante do Santo André

Sensação durante todo o campeonato, o jovem time do Santos tem pela frente um adversário regular, mas sem grandes destaques individuais. Com o maior desequilíbrio aparente dos últimos anos do Paulistão, resta saber como os garotos santistas vão se portar na decisão. E se conseguirão confirmar o favoritismo diante do Santo André.

O encontro entre Santos e Santo André na final do Paulistão faz justiça ao que se viu ao longo da competição. Os santistas lideraram a primeira fase com folga, enquanto o time do ABC terminou em segundo lugar, dez pontos atrás. Foram as duas únicas equipes a fazer gol em todas as rodadas desta edição do campeonato estadual.

As semelhanças, no entanto, param por aí. O time do Santos foi protagonista absoluto e encantou até as torcidas rivais, com um futebol ofensivo e eficiente. Marcou 67 vezes em 21 jogos e produziu goleadas memoráveis - a maior vítima foi o Ituano, que apanhou de 9 a 1. Assim, o Santo André entra nesta final como coadjuvante.