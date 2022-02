Santos tenta contornar fase conturbada para superar o Salgueiro pela Copa do Brasil

O Santos viaja até Pernambuco para evitar que o difícil momento vivido pelo clube neste início de temporada resulte em uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Cinco dias após a demissão do técnico Fábio Carille e vindo de duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista, incluindo o clássico com o São Paulo, o time alvinegro visita o Salgueiro, nesta quarta-feira, às 19h, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo acontecerá no estádio Cornélio de Barros.

Nesta primeira fase, os confrontos são em jogo único e o Santos tem vantagem de jogar por um empate para avançar à segunda fase. O vencedor do duelo vai enfrentar o classificado entre Fluminense do Piauí e Oeste de Barueri na etapa seguinte, na qual não haverá mais vantagem do empate para nenhuma das equipes.

O goleiro João Paulo mostrou indignação com o momento do Santos depois da derrota no clássico para o São Paulo no último jogo. "Nós temos que saber a camisa que vestimos e temos que mudar nossa postura o mais rápido possível. Temos que ganhar, se impor dentro de casa. Não podemos aceitar esse tipo de derrota".

O Santos terá que lidar com alguns desfalques, começando pela lateral-direita, posição em que tem os desfalques de Auro, que voltou a ter desconforto no púbis, e Madson, que sofreu uma lesão muscular no adutor esquerdo. O técnico interino Marcelo Fernandes deverá escalar o atacante Marcos Guilherme improvisado na posição, repetindo a função que fez na derrota por 3 a 0 para o São Paulo.

Outro problema santista será o atacante Léo Baptistão, que sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o treinamento da última segunda-feira e sequer chegou a viajar para Pernambuco com o restante do elenco. O jogador perdeu metade dos jogos do alvinegro praiano por conta de lesões. Felipe Jonatan não viajou e também ficou em Santos. O zagueiro Emiliano Velázquez, que ficou de fora dos últimos três jogos santistas por lesão, viajou com a equipe e pode ganhar oportunidade no time.

No outro lado do confronto, o Salgueiro abriu mão de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro na atual temporada por causa de uma crise financeira. Com um elenco jovem, o clube, que foi campeão pernambucano em 2020, vem de três vitórias consecutivas na atual temporada do campeonato estadual.

O técnico Sílvio Criciúma afirmou que pretende aproveitar o momento do Santos. "É uma partida de muita representatividade para o Salgueiro. Vivemos um bom momento, o adversário vive alguma instabilidade de resultados, troca de treinador, e vamos tentar tirar proveito disso. É mais um ingrediente a ser trabalhado durante o jogo, para que ao final dos 95, 98 minutos a gente tenha condições de sair vencedor da partida”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

SALGUEIRO X SANTOS

SALGUEIRO - Jerfesson; Ronaldo, Lucão, Janelson e Léo Carioca; Kady, Léo Santos, Wescley e Valdeir; Pedro Maycon e Hudson. Técnico: Sílvio Criciúma.

SANTOS - João Paulo, Marcos Guilherme, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Camacho e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).