Santos tenta driblar o cansaço para derrotar Chapecoense, fora

No confronto contra a Chapecoense, neste domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela terceira rodada, o Santos vai precisar superar dois obstáculos para conseguir a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro: o primeiro é o cansaço e o segundo, a irregularidade.

Na partida da última quarta-feira, pela Copa do Brasil, a equipe teve problemas físicos na segunda etapa e não consegui segurar o ritmo do Sport. Acabou derrotada por 2 a 1 e terá de vencer o jogo da volta. O técnico Marcelo Fernandes reconheceu que a equipe havia sentido a viagem e o pouco tempo de descanso. Mas não quis abrir mão dos titulares diante de um adversário forte.

Três dias depois, acha que o time ainda não se recuperou totalmente. "Fizemos vários jogos seguidos quarta e domingo. Contra o Sport foi pesado. O pessoal sentiu bastante porque jogamos em uma intensidade muito grande contra o Cruzeiro", avaliou. "Esse é um momento de superação. Vamos fazer algumas alterações para dosar o ritmo", disse o treinador.

A única alteração no início do jogo será a entrada do volante Leandrinho no lugar de Renato, que passou por uma pulsão no músculo posterior da coxa esquerda. Robinho está confirmado entre os titulares e fará a sua última partida antes de se apresentar à seleção brasileira, no dia 1.º de junho, para a disputa da Copa América.

O jogo, no entanto, não deve ser a sua última partida no Santos. Embora seu trato vá até o próximo dia 30, o pagamento dos direitos de imagem, que estavam atrasados desde o início do ano, feito pela diretoria na sexta-feira, fez aumentar as chances de renovação. O presidente Modesto Roma Junior afirmou que a negociação caminha bem. O quarteto ofensivo, completado por Geuvânio, Ricardo Oliveira e Lucas Lima, também jogará.

O descanso que Marcelo Fernandes tanto espera será dado na próxima semana. O duelo de volta da terceira fase contra o Sport vai ser disputado apenas depois da Copa América, em julho. Por isso, o Santos poderá descansar e treinar depois de enfrentar a Chapecoense.

ALTOS E BAIXOS

A irregularidade da equipe será mais difícil de ser contornada. Depois de uma estreia ruim contra o Avaí, empate por 1 a 1 fora de casa, a equipe venceu o Cruzeiro com boa atuação e várias chances desperdiçadas, mas novamente decepcionou diante do Sport. A equipe começa bem, mas, em geral, cai na etapa final.

Para o treinador, as oscilações são normais. "É normal ter altos e baixos. As dificuldades surgem por causa da qualidade dos nossos adversários", disse Marcelo Fernandes.