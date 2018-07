Santos tenta empurrar Fábio Costa para o Penapolense

SÃO PAULO - O Santos tentou empurrar o goleiro Fábio Costa para o Penapolense. O time do Interior se prepara para disputar o Paulistão de 2013 e a Copa Paulista. O acerto entre os clubes está feito, mas Fábio Costa não aceitou a oferta. Com contrato no Santos até o fim de 2013 e sem atuar desde agosto de 2010, o jogador procura um clube para atuar durante toda a temporada.

Desde que entrou em desgraça no Santos, o goleiro nunca mais teve uma chance. Nem com Muricy nem com qualquer outro treinador. E por determinação da diretoria. Para não perder a forma física, Fábio Costa treina todos os dias separado do elenco santista. No fim do ano, ele terá seu contrato em mãos e aí poderá se acertar com qualquer time interessado. Fábio Costa tem 34 anos.