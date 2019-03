Santos tenta esquecer problemas financeiros para focar nas quartas do Paulistão

Depois de um ótimo início de temporada, o Santos chega para as quartas de final do Campeonato Paulista em momento turbulento, tanto dentro quanto fora de campo. Além dos resultados recentes não serem os esperados, a diretoria tem sofrido para cumprir suas obrigações financeiras com os jogadores.

Os cartolas santistas não pagaram os salários dos atletas referentes a fevereiro, que deveriam ter sido quitados no começo de março. Somente os vencimentos dos membros da comissão técnica foram quitados. Diante deste cenário, Jorge Sampaoli devolveu o pagamento que recebeu ao Santos, e a situação tornou-se pública.

Os jogadores garantem manter o foco em campo, e a ordem é justamente essa. Afinal, a partir deste fim de semana, o Santos disputa uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista diante do Red Bull Brasil, time de melhor campanha na primeira fase do Estadual. O duelo de ida acontecerá no Pacaembu, neste sábado, enquanto a volta está marcada para terça, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

A tarefa promete não ser fácil, e pode ficar ainda mais complicada se o Santos repetir o desempenho dos últimos jogos. Após iniciar a temporada com seis triunfos nos primeiros sete jogos oficiais, o time alvinegro venceu apenas três dos últimos nove. Nas três rodadas finais do Paulistão, a equipe sequer marcou gols.

A despedida da primeira fase foi com goleada de 4 a 0 diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, com um time reserva. Para deixar este mau momento para trás, o Santos confia na volta de seus titulares. Sampaoli deve escalar no sábado: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Jean Lucas, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo.