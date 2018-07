Santos tenta fugir da zona de rebaixamento diante do Atlético-MG

Lutar para salvar o emprego do técnico e evitar a queda para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro são os objetivos do Santos nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O time abre a rodada pressionado pelos quatro jogos sem ganhar e por a diretoria estar sondando treinadores para o lugar de Marcelo Fernandes.

A equipe está uma posição acima da zona de rebaixamento, e se não ganhar pode ficar entre os quatro últimos colocados caso o Flamengo vença o Coritiba sábado no Couto Pereira.

Marcelo Fernandes deixou o habitual mistério sobre a escalação de lado e anunciou o time que vai jogar durante a entrevista coletiva desta terça-feira. O zagueiro David Braz sentiu dores musculares e será substituído por Gustavo Henrique, na única alteração realizada para o jogo em Belo Horizonte.

A postura do Santos em campo será cautelosa, apostando nos contra-ataques. "Estamos precavidos. Sabemos que o contra-ataque é o nosso ponto forte e que fazendo um grande jogo o Atlético-MG vai nos proporcionar isso."

A pressão sobre o técnico aumentou depois de dois tropeços seguidos na Vila Belmiro. Foram empates com Sport e Ponte Preta, em partidas marcadas por erros defensivos.

A diretoria já tem sondado possíveis substitutos para o caso de Marcelo Fernandes deixar o cargo e voltar a trabalhar como auxiliar. Guto Ferreira, da Ponte Preta, Gilson Kleina, do Avaí, Eduardo Baptista, do Sport, e Oswaldo de Oliveira, ex-Palmeiras, são os favoritos.

"O trabalho está sendo feito. Acho que uma pitadinha de sorte vai bem também. Daqui a pouco a bola vai entrar e o Santos vai para o lugar que merece", afirmou o treinador, que está no cargo desde março.

DESFALQUE

O Atlético-MG não vai contar com o atacante Luan para enfrentar o Santos. Ele sentiu uma lesão muscular e deve dar lugar a Maicosuel, que treinou entre os titulares na segunda-feira. Nesta terça-feira o técnico Levir Culpi definiu o time em uma atividade fechada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SANTOS

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Giovanni Augusto e Maicosuel; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

SANTOS: Vladimir; Daniel Guedes, Werley, Gustavo Henrique e Victor Ferraz; Lucas Otávio, Elano e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

Juiz: Wilton Sampaio (GO)

Local: Estádio Independência

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV