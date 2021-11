Santos tenta quebrar tabu contra o Fortaleza para cravar permanência na Série A

Com apenas 7,5% de probabilidade de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos, que vem enfim melhorando nas mãos do técnico Fábio Carille, quer confirmar de vez a permanência na elite no jogo com o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada.

É bem verdade que o Santos não teve grande atuação na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, mas vinha em uma boa sequência, que o tirou de perto da zona de rebaixamento. Atualmente, tem 42 pontos, cinco à frente do Bahia, time que abre o grupo dos ameaçados.

Em seu favor, o Santos tem um desempenho aceitável quando joga na Vila Belmiro. Dos 42 pontos, 29 foram conquistados em casa, com oito vitórias e cinco empates. Perdeu em quatro oportunidades.

No entanto, o Fortaleza não é um adversário a se desprezar. O time cearense tem a sexta melhor campanha como visitante, com seis vitórias, três empates e oito derrotas, 21 pontos somados e 41,2% de aproveitamento. Não à toa está com 52 pontos, brigando diretamente por uma vaga na Copa Libertadores de 2022.

O Santos ainda tenta quebrar um longo tabu diante do Fortaleza. O clube paulista não vence o rival desde 2006. Neste período, foram seis jogos, com duas vitórias e quatro empates.

O técnico Fábio Carille encerrou a preparação para o confronto diante do Fortaleza com algumas dúvidas, dentre elas, a possibilidade de contar com o atacante Marinho. Recuperado de uma lesão na coxa, o principal atleta do Santos treinou normalmente e deve retomar seu posto entre os titulares ao lado de Diego Tardelli.

Carille fez vários testes durante a semana, mas indicou também que apostará em Marcos Guilherme como lateral, com as possíveis ausências de Camacho e Madson. Ambos perderam algumas atividades ao longo da semana e podem ser preservados. A confirmação virá apenas minutos antes da bola rolar.

Outro que pode aparecer entre os titulares é Ângelo caso Carille aposte em uma equipe mais ofensiva. Gabriel Pirani seria a outra opção.

"É o momento de quebrarmos esse tabu contra o Fortaleza. A equipe deles está na parte de cima da tabela e brigando por Libertadores, então sabemos da dificuldade, mas contamos muito com o apoio do torcedor para conquistar essa vitória", disse Zanocelo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x FORTALEZA

SANTOS - João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson (Marcos Guilherme), Ângelo (Camacho), Vinicius Zanocelo, Lucas Braga e Felipe Jonatan; Marinho e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

TRANSMISSÃO - Premiere e TNT.