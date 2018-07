Santos tenta reforçar o elenco com zagueiro da Ponte Preta

O Santos quer contratar o zagueiro Renato Chaves, da Ponte Preta. A negociação, porém, deve ser complicada, já que o time campineiro só aceita liberar o defensor caso seja paga a multa rescisória prevista em contrato, cerca de R$ 8 milhões.

A diretoria do Santos busca um zagueiro para ser titular enquanto David Braz se recupera de lesão. O defensor machucou a coxa esquerda na final da Copa do Brasil e não tem previsão de volta. Como Werley deixou o elenco, o técnico Dorival Junior tem como opções para a zaga apenas jogadores jovens das categorias de base, como Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Jubal.

"Acho que seria necessário para o elenco ter um jogador experiente. Mas nem sempre um experiente é aquele que dará tranquilidade à equipe", comentou Dorival em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Até agora a única contratação da equipe foi o atacante Paulinho, que veio do Flamengo.

Renato Chaves tem 25 anos fez boa temporada e chegou a receber sondagens do Fluminense. A Ponte Preta é dona de 40% dos direitos econômicos dele e conta com o jogador para a temporada. O ex-palmeirense Victor Ramos é outra opção para o setor. O Santos também tem interesse no atacante camaronês Joel, do Cruzeiro.