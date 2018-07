Santos tenta regularizar salários e direitos atrasados

Com dois meses de direito de imagem e um de salário em carteira atrasados, o Santos começa a enfrentar a insatisfação dos jogadores. De acordo com uma fonte muito próxima ao presidente Odílio Rodrigues, a pressão do elenco sobre o Zinho, gerente de futebol, e André Zenotta, superintendente de Esportes, tem sido grande nos últimos dias. Consta que durante toda a temporada, os jogadores receberam apenas duas premiações (bicho) por vitórias.

Sem dinheiro em caixa e com compromissos a serem saldados a curto prazo, o clube não obteve ajuda da Federação Paulista de Futebol e da CBF e nem consegue autorização da Rede Globo para resgatar os R$ 15 milhões da antecipação da cota de transmissão de 2015. Sem previsão de receita para quitar os atrasados, Odílio tem evitado aparecer no CT Rei Pelé para não ser cobrado pelos jogadores. O Estado por duas vez tentou falar por celular com a assessoria do clube, mas teve retorno nas ligações.