Santos tenta retomar boa fase e abrir vantagem na Copa do Brasil

"A nossa postura não pode mudar. Vamos com o intuito de fazer um grande resultado fora de casa. O Figueirense jogando em seu campo é muito forte, mas vamos para lá com a confiança de fazer um grande resultado", disse o atacante Ricardo Oliveira.

O favoritismo do Santos se amplia diante da possibilidade de o Figueirense poupar alguns titulares nesta noite de quarta. Como o time está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Hudson Coutinho pretende preservar alguns atletas para o jogo de domingo contra o Corinthians. Ja é certo que o Figueirense terá pelo menos cinco desfalques por causa de lesão ou suspensão.

Após ótima arrancada no Brasileiro, o Santos perdeu dois dos seus últimos três jogos e não conseguiu se aproximar do G4. Por isso, o time vê na Copa do Brasil a melhor oportunidade de conquistar uma vaga na Libertadores. Não à toa, Ricardo Oliveira avisa que a equipe já deixou para trás a polêmica derrota por 2 a 0 no clássico de domingo com o Corinthians. "É página virada, faz parte do passado. Nosso foco agora é Copa do Brasil", disse.

O lateral-direito Victor Ferraz não participou do treino desta terça, mas viajou com o grupo para Santa Catarina. O técnico Dorival Junior não vai poupar nenhum jogador e escalará força máxima diante do rival catarinense.

O Figueirense, por sua vez, está mais confiante após o empate por 1 a 1 com o Internacional, no último sábado, no Beira-Rio, onde a equipe até desperdiçou grande chance de sair de campo com a vitória. A boa atuação da equipe foi decisiva para a efetivação do técnico Hudson Coutinho, antes auxiliar de Argel, que deixou o time catarinense para assumir justamente o Inter.