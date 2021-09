Santos tenta reverter desvantagem contra Athletico-PR para ir à semifinal da Copa do Brasil

Próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão, o Santos aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, o time alvinegro revê o Athletico-PR no duelo que vale uma vaga na semifinal da competição e opõe rivais pressionados e em crise.

Como perdeu em Curitiba por 1 a 0, o Santos entra em campo com a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para se classificar sem disputa de pênaltis. Não há gol fora. Por isso, vitória santista por um gol de diferença, seja por qualquer placar, leva a definição da vaga para as penalidades. O Athletico-PR joga pelo empate.

Além da chance de ganhar um título que salvaria o ano e garantiria à equipe um lugar na próxima edição da Libertadores, a Copa do Brasil é vista com bons olhos pela diretoria santista em razão da alta premiação. Se avançar para a semifinal, o Santos embolsa R$ 7,3 milhões.

O torcedor santista espera que a equipe dê uma resposta rápida sob o comando de Fábio Carille. O treinador fez sua estreia no último sábado no empate sem gols com o Bahia em um jogo ruim e de pouca produção ofensiva.

O técnico trabalha para encontrar o "Santos ideal", como definiu, mas isso leva tempo e há desfalques que dificultam seu trabalho. Neste momento, Carille se preocupa especialmente com o setor defensivo, muito desfalcado.

Os zagueiros Robson, machucado, Danilo Boza, que disputou a Copa do Brasil pelo Mirassol, e Emiliano Velázquez, não inscrito a tempo, não enfrentam o Athletico-PR. Além disso, Kaiky, que vinha atuando com Fernando Diniz, continua em recuperação de lesão e Luiz Felipe, outro também era titular com o comandante anterior, ainda aprimora a forma física após se recuperar de um edema na coxa direita.

Os jovens Jhonnathan, de 20 anos, que já esteve no banco de reservas na partida de ida em Curitiba, e Derick, de 19 anos, que estava no time sub-20, são as opções para jogar ao lado de Wagner Leonardo.

No meio de campo, a baixa é Camacho, que defendeu o Corinthians na Copa do Brasil. No ataque, Léo Baptistão está impedido de jogar porque não foi inscrito no torneio. Por outro lado, Marinho voltou a atuar depois de dez partidas e pouco mais de um mês ausente. O craque do time, começando o jogo entre os suplentes ou como titular, é um grande reforço para Carille, que busca melhorar a parte criativa da equipe e a eficácia no ataque.

"Vou cobrar para incomodarmos mais a defesa adversária. Temos que ser mais agressivos chegando na área", disse o treinador depois do empate sem gols com o Bahia.

O Athletico-PR vê a Copa do Brasil da mesma maneira que o Santos, como uma chance de espantar a crise, se redimir, e encher os cofres com a premiação milionária - já recebeu R$ 7,85 milhões por ter disputado a terceira fase, oitavas e as quartas. O clube paranaense, campeão em 2019, tenta chegar à semifinal pela terceira vez.

O Athletico venceu apenas duas vezes nos últimos 13 jogos, daí o momento conturbado. Só no Brasileirão, são sete partidas de jejum. A crise foi ampliada com a saída do técnico António Oliveira e críticas a Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e seus comandados.

Para a partida decisiva na Vila Belmiro, Autuori e Lazaroni têm a volta do meia-atacante Nikão, que estava suspenso no Brasileirão. O atacante Bissoli, porém, não joga por já ter defendido o Cruzeiro na Copa do Brasil deste ano, e Jader está fora por lesão. O jogador sofreu uma entorse de tornozelo contra o América-MG no último sábado e não há previsão de retorno.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ATHLETICO-PR

SANTOS - João Paulo; Pará, Jhonnathan, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Ivonei, Jean Mota, Carlos Sánchez; Marcos Guilherme, Lucas Braga (Marinho) e Raniel. Técnico: Fábio Carille.

ATHLETICO-PR - Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans; Erick, Pedro Rocha e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.