Santos tenta se garantir como 'último' brasileiro na edição 2021 da Libertadores

O Santos chorou muito a perda do título da Libertadores. Voltar à competição virou questão de honra e a classificação pode vir neste domingo. Vitória sobre o Fluminense, às 18h15, aliada a um tropeço do Athletico-PR na visita ao Grêmio, e a equipe da Baixada garantirá, ao menos, a oitava posição e a presença nas fases preliminares.

Depois de ganhar do Corinthians, por 1 a 0, quarta-feira, o Santos fez uma enorme festa, e Cuca até foi questionado se era para tanto. O treinador explicou que para ele, deixar o clube com vaga na competição sul-americana era um prêmio para fechar a boa passagem pelo clube. Ganhando o clássico o objetivo ficou "bem encaminhado".

Cuca sai após o Brasileirão e quer deixar algo a comemorar após frustrações na Copa do Brasil e na decisão da Libertadores. Voltar à competição, será um prêmio de consolação. "A gente ainda tem duas partidas difíceis antes do fim da temporada, começando pelo Fluminense. O nosso principal objetivo é classificar a equipe para a Libertadores e vamos lutar com unhas e dentes para que a gente possa fazer outro grande jogo e garantir essa vaga", enfatiza o lateral-direito Pará.

Apesar de mostrar confiança na classificação, o jogador não acha que será fácil. O lateral sabe da força do rival deste domingo e pede atenção. "Tem tudo para ser um grande jogo. Do lado do Fluminense tem jogadores de qualidade, jogadores de seleção e consagrados e a gente respeita muito", analisa. "Mas jogaremos em casa e faremos o melhor em busca de mais uma vitória."

Após entrar no intervalo e jogar por apenas 17 minutos no clássico, voltando a sentir dores musculares na coxa, Soteldo é a grande incógnita para este domingo. A chance de o venezuelano atuar é mínima. Ivonei e Jean Mota disputam sua vaga, com o meia saindo com certa vantagem após o jovem da base ir mal diante do Corinthians.

Seria a única mudança em relação ao time que venceu na quarta-feira. O zagueiro Laércio ainda não retorna e o trio ofensivo com Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga está mantido.

No Fluminense, o retorno à Libertadores após sete temporadas de ausência já está garantido, mas o time quer mais no Brasileirão. A meta é ficar entre os quatro primeiros para garantir uma vaga direta à fase de grupos. De olho no G-4, a equipe carioca espera manter o ótimo desempenho como visitante, diante do Santos, para tentar ultrapassar Atlético-MG ou São Paulo.

Os comandados de Marcão somam 60 pontos. Mas perdem para ambos no saldo de gols. Precisam de uma vitória na Vila Belmiro e de tropeços dos oponentes para chegarem à tão almejada posição.

Sobram confiança e motivação aos cariocas, justamente pelo ótimo desempenho que a equipe vem tendo quando é visitante. Na rodada passada, por exemplo, superou o Ceará, até então concorrente, no Castelão. Entre as sete vitórias "na casa" do rival, destaque, ainda, para os 2 a 1 sobre Flamengo e Internacional, os dois candidatos ao título.

Em Santos, Marcão deve mexer apenas em uma posição. O centroavante Fred está recuperado de um edema na coxa e tem tudo para iniciar a partida. Diante do Ceará, jogou o jovem John Kennedy, autor do primeiro gol.

Com o retorno do artilheiro, a ideia é explorar os contragolpes e ser mortal na hora de criar as chances. A estratégia vem sendo bem utilizada neste Brasileirão, sobretudo nas últimas rodadas, na qual o Fluminense arrancou para se garantir na Libertadores.

Buscar o G-4 será a cereja do bolo ao Fluminense, que iniciou o Brasileirão sob desconfiança e jamais figurou entre os candidatos apontados para estarem na Libertadores.

"O Fluminense teve a campanha mais surpreendente do Brasileirão. Ninguém acreditava que pudéssemos chegar ao final da temporada nessa situação. nem clube, nem torcida tinham a clareza de que esse objetivo poderia ser alcançado", desabafa o meia Nenê, um dos grandes nomes da bela campanha. "Tenho muito orgulho de participar desse momento, desse grupo, de ajudar a levar de volta para a Libertadores um clube com essa grandeza."

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS - João Paulo; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota (Ivonei); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Cuca.

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca. Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h15.

LOCAL - Vila Belmiro.