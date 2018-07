Santos tenta se recuperar no Paulistão após 2 derrotas seguidas

SANTOS - A situação não chega a ser preocupante, mas, depois de duas derrotas seguidas, diante de Mogi Mirim e São Paulo, o Santos entra em campo para enfrentar o Bragantino, neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, com a responsabilidade de ter de ganhar para não se distanciar dos três primeiros colocados. O atual bicampeão paulista está em quarto lugar, com 27 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras e quatro atrás de São Paulo e Corinthians.

O técnico Muricy Ramalho sentiu a importância de somar três pontos na partida deste domingo e vai escalar o que tem de melhor, apesar de o time ter se desgastado no campo encharcado do Pacaembu na vitória por 2 a 0 contra os peruanos do Juan Aurich, na quinta-feira à noite, pela Libertadores.

Para cada um dos dois resultados negativos no Paulistão, Muricy apresentou uma desculpa. Contra o Mogi Mirim, foi falta de entrosamento dos reservas, derrotados por 3 a 1. E no clássico do Morumbi, vencido por 3 a 2 pelo São Paulo (com 10 jogadores no segundo tempo), a sua explicação foi de que os titulares não estavam recuperados da partida anterior, três dias antes, e da longa viagem de volta do Peru.

Como o jogo deste domingo será à noite, em casa e não haverá compromisso da Libertadores no meio da próxima semana, nada justificaria a escalação de uma equipe reserva diante do Bragantino. E um novo tropeço também traria problemas para o treinador na sequência do Paulistão.

Com a classificação bem encaminhada na Libertadores, após a vitória da última quinta-feira, o Santos poderá se dedicar um pouco mais ao Paulistão. E o campeonato estadual tem peso especial para os santistas porque, em caso de conquista do título, será o terceiro seguido, o que não acontece desde o final dos anos 60.