Santos tenta um reforço antes da volta do Brasileirão, dia 7 de julho

SANTOS - O Santos deve apresentar pelo menos um reforço até o retorno do time ao Campeonato Brasileiro - contra o São Paulo, no dia 7 de julho, no estádio do Morumbi. Os dirigentes pretendem usar parte do dinheiro que o clube recebeu na venda de Neymar ao Barcelona e os R$ 11 milhões que vão entrar nos cofres da Vila Belmiro pela negociação de Felipe Anderson com a Lazio, da Itália, na contratação de três reforços.

Um dos jogadores que poderá se tornar santista nos próximos dias é o lateral-esquerdo Mena, da Universidad de Chile. Apesar do mistério em torno dos nomes e posições dos outros dois jogadores que interessam ao clube, sabe-se que se trata de um lateral-direito e um atacante.

No fim da semana passada, o vice-presidente Odílio Rodrigues esteve na Argentina para abrir as negociações com dois possíveis reforços argentinos. Um deles pertence ao Newell''s Old Boys e poderá ser contratado apenas depois da participação do clube argentino na Copa Libertadores. O Newell''s, campeão do Torneio Final do Campeonato Argentino, enfrentará o Atlético Mineiro nas semifinais da competição continental.

Uma fonte ligada à cúpula santista garante que no momento o Santos não conversa com nenhum treinador para ocupar a vaga do demitido Muricy Ramalho. Depois do fracasso nas negociações com o argentino Marcelo Bielsa, ex-treinador do Athletic Bilbao, da Espanha, foi tentado o também argentino Gerardo Martino, discípulo de El Loco e que dirige o mesmo Newell''s Old Boys.

"Martino foi taxativo, afirmando que enquanto estiver na Libertadores não aceita conversar com nenhum interessado na sua contratação", assegurou a fonte.

Além do Brasileirão, o Santos terá a Copa do Brasil neste mês de julho. Pela terceira fase do torneio, o time enfrentará o Crac, de Goiás, que joga atualmente a Série C do Brasileiro. O jogo de ida será no dia 10 de julho, na Vila Belmiro. A volta, na cidade de Catalão, acontecerá no dia 24 de julho.