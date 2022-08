Santos tenta vencer Cuiabá para emplacar rara série de vitórias no Brasileirão

O Santos está com a confiança elevada depois de vencer o clássico com o São Paulo no último final de semana, mas a retrospectiva da temporada tende a deixar o torcedor um pouco inseguro, já que vitórias santistas têm constantemente antecedido frustrações provocadas por empates e derrotas. No jogo contra o Cuiabá, neste domingo, às 18h, na Arena Pantanal, pela 24ª rodada do Brasileirão, a missão é emplacar uma rara série de vitórias para mudar essa história e se firmar na briga pelo G-6. Com 33 pontos, a equipe alvinegra precisa de mais consistência se quiser alcançar os rivais.

Do início da disputa da primeira divisão nacional até aqui, o time da Vila Belmiro só venceu duas partidas seguidas, em abril, mês no qual superou Coritiba e América-MG, ainda nas primeiras rodadas, antes de ser derrotado pelo São Paulo em seguida. Quando levadas em conta outras competições, a maior sequência de triunfos foi de três jogos, no período em que venceu a Universidad Católica por 1 a 0 na Sul-Americana, goleou o Cuiabá por 4 a 1 no Brasileiro e fez 3 a 0 no Coritiba pela Copa do Brasil.

“Eu não digo que pesa (o tempo sem uma série de vitórias), mas a gente enxerga a possibilidade com olhos positivos, porque é o que a gente está buscando neste momento. É uma sequência difícil, mas a gente está treinando para buscar três pontos contra o Cuiabá ´ e depois contra o Goiás. Sabemos que se conseguirmos uma sequência de vitórias será importante para nos sustentar lá na frente”, comentou o zagueiro Eduardo Bauermann sobre a situação.

O técnico Lisca, que tem uma derrota, dois empates e três vitórias no comando santista, não conta com dois jogadores importantes para a missão de conseguir o segundo triunfo seguido. Suspensos, Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo devem ser substituídos por Camacho e Angulo. A lista de baixas também tem Carlos Sánchez, ainda se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Luan, diagnosticado com virose gastrointestinal, é dúvida.

Do outro lado, o Cuiabá, dono de 24 pontos, briga para fugir da zona de rebaixamento. Sem perder há dois jogos, após vitória sobre o Juventude e empate com o Atlético-GO, o time comandado por António Oliveira também tem desfalques. Um deles é o meia Gabriel Pirani, que está emprestado pelo Santos e não pode jogar por definição contratual. Mesmo se o contrato permitisse, não jogaria, pois sofreu uma entorse no tornozelo.

O time mato-grossense também não terá o meia-atacante Valdivia e o lateral-direito Daniel Guedes, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Alan Empereur, por sua vez, volta a ser opção depois de cumprir suspensão e pode formar um trio defensivo ao lado de Marllon e Joaquim. O treinador português, que não repetiu a escalação uma vez sequer, tem dúvidas para definir o homem de referência no ataque.

Titular no último jogo, Deyverson briga por posição com André e Rodriguinho, que vem sendo utilizado como centroavante por Oliveira e anotou o gol do empate contra o Atlético-GO, após entrar no segundo tempo. “Não é o lugar que eu mais gosto, mas me adapto muito bem e posso ajudar da forma que for”, comentou o meia sobre a escolha. Na ausência de Pirani, entretanto, ele pode ser utilizado em sua posição de origem.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X SANTOS

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo. Técnico: Lisca.

CUIABÁ - Walter; Marllon, Alan Empereur e Joaquim; João Lucas, Camilo, Rafael Gava, Pepê, Alesson e Osorio (Sidcley); Deyverson (Rodriguinho ou André). Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

TRANSMISSÃO - Premiere.