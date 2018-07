Santos tenta voltar a vencer como visitante após três meses

Depois de se livrar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos tem hoje um compromisso importante para se mostrar menos cambaleante na tabela. O time do técnico Marcelo Fernandes encara, às 18h30, em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional, adversário que tem campanha semelhante, mas que exige do clube da Vila Belmiro o desafio de voltar a vencer como visitante depois de três meses.

A última vitória da equipe fora de casa foi no dia 17 de março, contra o Londrina, pela Copa do Brasil. Desde então, o time foi campeão paulista, mas o retrospecto ruim longe dos seus domínios impediu uma arrancada no Brasileiro.

"Já está na hora de ganhar fora. A equipe vem mostrando muita qualidade, fizemos um jogo muito bom contra o Atlético-MG. Além disso, tem toda a necessidade da tabela. Estamos focados para conseguir um bom resultado", comentou o técnico Marcelo Fernandes.

O Inter tem os mesmos dez pontos que o Santos e também ainda não mostrou força no campeonato, apesar da boa campanha na Libertadores.

O Santos terá o retorno de Lucas Lima, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. Já Rafael Longuine está suspenso e deve ser substituído por Leandrinho ou Thiago Maia. Outra opção é Marquinhos Gabriel.

Os outros desfalques são: Chiquinho (rompeu o músculo adutor da coxa), Elano (lesão na panturrilha direita) e Renato (dores no joelho esquerdo).

O Santos chega à partida empolgado pela vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, na última rodada. O triunfo fez a equipe se afastar da zona do rebaixamento e respirar mais aliviada.

Marcelo Fernandes promete colocar o time no ataque, mesmo jogando fora de casa. "Estudamos todos os nossos adversários. Não vamos fugir das nossas características. O jogo será difícil, independentemente de quem jogue. Temos de ir para cima deles", disse.

INTER

Recuperado de uma cirurgia na mão, o argentino D’Alessandro está de volta ao Inter. O meia será a principal atração do time gaúcho para encarar o Santos. Outro que também reaparece é Valdivia, curado de uma lesão na coxa esquerda.

Embora Valdivia tenha condição de começar jogando, o técnico Diego Aguirre fez mistério e admitiu que pode manter Jorge Henrique. Esta é a única dúvida da equipe, que contará com força quase máxima.

FICHA TÉCNICA

INTER X SANTOS

INTER: Alisson; William, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Rodrigo Dourado, Anderson, Jorge Henrique e D'Alessandro; Nilmar e Lisandro López. Técnico: Diego Aguirre.

SANTOS: Vladimir; Daniel Guedes, Werley, David Braz e Victor Ferraz; Lucas Otávio, Leandrinho e Marquinhos Gabriel; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Dewson Freitas da Silva (PA)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV