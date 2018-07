Santos terá Alan Patrick e Maikon leite contra Botafogo Muricy Ramalho até pensou em escalar três ou quatro titulares no time misto para enfrentar o Botafogo, sábado, às 18h30, no Engenhão, mas desistiu a ideia. Mesmo assim, o Santos vai ser mais forte do que na estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Internacional. Alan Patrick entra no meio de campo e Maikon Leite, ao lado de Keirrison, no ataque.