Santos terá equipe reforçada contra o Prudente

O Santos terá uma equipe reforçada para o jogo contra o Grêmio Prudente, domingo, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe se reapresentou nesta quarta-feira e o técnico Marcelo Martelotte já sabe que poderá contar com sete jogadores recuperados de lesões.

O atacante Keirrison e os meio-campistas Madson e Rodriguinho já estavam recuperados de lesões musculares na última semana, mas ainda não tinham o condicionamento físico ideal para entrarem em campo. Já o meia Marquinhos, que também tinha uma lesão muscular, treinou com bola nesta quarta-feira e disputará uma vaga com Alan Patrick, que o substituiu nos últimos jogos.

Além disso, o zagueiro Bruno Aguiar se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo, o atacante Marcel se reabilitou de lesão no músculo adutor da coxa esquerda e o lateral-esquerdo Léo está recuperado de uma contratura muscular no pescoço, sofrida no último domingo.

"Estes sete atletas ainda estão em um trabalho progressivo de readaptação física, mas terão condições de jogo para enfrentar o Grêmio Prudente. Em paralelo, alguns deles ainda seguem fazendo sessões de fisioterapia no Cepraf [Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol] para consolidar a recuperação", explicou Ricardo Rosa, preparador físico do Santos.