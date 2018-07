Santos terá novo julgamento e pode perder 10 mandos

Se for condenado, o Santos não poderá enfrentar o Palmeiras na Vila Belmiro, no dia 2 de dezembro, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, quem determina o novo local é a CBF, em estádio distante no mínimo 100 quilômetros de Santos. O clube está incurso no Artigo 213, Inciso III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com base em denúncia com prova de vídeo, e a pena máxima prevista é de multa de R$ 100 mil e perda de 10 mandos.