Santos terá oito patrocinadores contra o Corinthians na quarta

O Santos terá oito patrocinadores para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, no Itaquerão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. São dois parceiros fixos (Corr Plastik e Voxx) e mais seis pontuais (IFood, CNA, Futura Imbatível, Petz, Rafarillo Calçados e a Casa do Construtor).

Sem um patrocinador master desde 2012, o Santos vem conseguindo equilibrar as contas com acordos pontuais. A prática começou no Campeonato Paulista e se tornou recorrente nos principais jogos da equipe no Brasileirão e na Copa do Brasil. Em agosto, a diretoria conseguiu pagar todos os salários de funcionários e jogadores sem atrasos, algo raro no meio da grave crise financeira que o clube vive desde o ano passado.

Na partida de ida, o clube repetiu a estratégia e teve seis patrocinadores no uniforme. A partida terminou com vitória do Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, e o time pode perder até por um gol de diferença nesta quarta para se classificar às quartas de final.

No Campeonato Brasileiro, a equipe conseguiu uma boa sequência de resultados. O time de Dorival Júnior deixou a zona de rebaixamento e chegou à 10ª colocação na classificação do torneio.