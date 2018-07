Santos terá patrocínio pontual para clássico com o Corinthians

O Santos vai aproveitar o clássico deste domingo, com o Corinthians, para emplacar um patrocínio pontual em seu uniforme. O acordo foi fechado com a Construjá, empresa distribuidora de materiais para construção.

A empresa vai estampar sua marca na parte superior das costas da camisa do time no clássico, que está marcado para às 16 horas deste domingo, na Vila Belmiro. O duelo será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de um empate e uma vitória, o Santos tenta se manter entre as primeiras colocações da tabela, tentando se consolidar no G4, que dá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O time da Vila Belmiro está na terceira colocação, com 38 pontos. Já o Corinthians segue com ampla folga na liderança, com 50 pontos.