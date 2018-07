Santos terá retornos de Bruno Henrique e Daniel Guedes contra Bahia no Pacaembu

O técnico Levir Culpi, do Santos, confirmou neste sábado a relação de 21 jogadores para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades são os retornos do atacante Bruno Henrique e do lateral-direito Daniel Guedes, que cumpriram suspensão automática na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira passada, na Vila Belmiro. O desfalque da equipe será o zagueiro Lucas Veríssimo, jogador que mais entrou em campo pelo Santos nesta temporada (36 de 40 jogos) que foi advertido pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra os catarinenses. Para o lugar dele, as opções são Fabián Noguera e Cleber.

Levir Culpi tem enfrentado uma série de problemas para escalar a equipe. Jogadores importantes do elenco estão afastados por contusão há bastante tempo, mas a expectativa é que alguns deles voltem ao time em breve. O atacante Ricardo Oliveira (com uma contusão no tornozelo e depois diagnosticado com pneumonia), o zagueiro Gustavo Henrique (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2016) e o lateral-direito Victor Ferraz (lesão no joelho esquerdo) estão em trabalho de recuperação da forma física.

O lateral-esquerdo Zeca, que passou por artroscopia no joelho esquerdo em abril e depois sentiu dores na perna esquerda, continua realizando atividades para a prevenção, recuperação e fortalecimento do músculo para evitar novas lesões. O jogador já começou a treinar no CT Rei Pelé.

O meia Vitor Bueno, que operou o joelho direito devido à uma ruptura no ligamento cruzado anterior, só voltará aos gramados em 2018. O atleta se machucou na partida disputada em Goiânia, diante do Atlético Goianiense.

O volante Renato sofreu um estiramento muscular na perna direita e está vetado pelo departamento médico do clube santista. O goleiro Vladimir, reserva de Vanderlei, torceu o joelho durante um treino da equipe e ficará algumas semanas fora do time, de acordo com a assessoria de imprensa do Santos.

Além das lesões, a comissão técnica terá que lidar com baixas de atletas que receberam propostas do futebol internacional. O meio-campista Thiago Maia e o lateral-esquerdo Caju estão na França. Ambos foram negociados com o Lille.

O Santos ocupa a terceira colocação com 27 pontos. A equipe está 10 pontos atrás do líder Corinthians e quatro abaixo do Grêmio, segundo colocado e adversário na próxima rodada da competição.

Confira a lista dos 21 atletas relacionados por Levir Culpi para a partida contra o Bahia:

Goleiros - João Paulo e Vanderlei

Zagueiros - Cleber, Fabián Noguera e David Braz

Laterais - Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Meio-campistas - Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Serginho e Yuri

Atacantes - Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández