Santos terá seis patrocinadores para jogo contra o Flamengo

Sem um patrocinador master desde 2013, o Santos terá ao todo seis marcas expostas em seu uniforme no jogo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã. Além de dois patrocinadores fixos (Corr Plastik, que fica na manga, e a Voxx Suplementos, no calção), o clube assinou quatro contratos de patrocínio pontuais para a partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, o clube acertou duas parcerias: uma com a multinacional norte-americana Kellogg's, que terá sua marca Sucrilhos exposta no ombro das camisas alvinegras, e outra com a Loja do Mecânico, e-commerce de máquinas e ferramentas, que ficará na barra traseira do uniforme. Nesta semana, o Santos já havia acertado com o aplicativo IFood, que terá sua marca no espaço master, e com a escola de idiomas CNA, que ficará também no calção.

No meio de uma grave crise financeira, com os salários de junho em atraso, o Santos só havia conseguido esse número de patrocinadores na final do Campeonato Paulista. O jogo de domingo terá transmissão pela tevê aberta (Rede Globo e da Band) e no sistema PPV. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para a partida.