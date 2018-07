Santos terá ‘time ideal’ diante do Cruzeiro contra seca de gols

O volante Renato deve ser titular do Santos contra o Cruzeiro neste domingo, às 19h, no Mineirão. Em atividade fechada, no CT Rei Pelé, o volante ganhou a vaga de Léo Cittadini para atuar ao lado de Alison no meio-campo. Se confirmada, a entrada de Renato, que esteve ausente nos últimos três jogos por causa de dores musculares, significa que o técnico Levir Culpi vai poder escalar o Santos ideal.

Desde o mês de junho, ele não tem à disposição os jogadores considerados titulares. Em 19 jogos, sempre teve de fazer alguma alteração.

A presença do melhor escalação será realmente importante diante de um rival que está motivado pela conquista na vaga na final da Copa do Brasil. Após superar o Grêmio nos pênaltis, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo no dia 7 de setembro. Além disso, o time da Vila Belmiro, que sempre se caracterizou pelo DNA ofensivo, não fez gols nos últimos três jogos. O Santos é o terceiro colocado com 37 pontos.“É coisa do futebol. Sabemos que podemos reverter essa situação e que podemos crescer na hora certa. Não adianta o Corinthians tropeçar e nós também. Temos de somar pontos”, afirmou o goleiro Vanderlei.

Depois da derrota do Corinthians para a Vitória, na semana passada, o Santos passou a ser a equipe com maior invencibilidade: 14 jogos. “Vamos pontuar fora de casa e voltar a marcar. Seria bom se eu mesmo fizesse um gol. Faz tempo que não marco”, afirmou Zeca.

O técnico Mano Menezes deve poupar alguns titulares por causa do desgaste físico. Em sexto lugar com 30 pontos, o Cruzeiro busca a segunda vitória seguida no Brasileirão.