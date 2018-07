Santos terá time reserva contra Flamengo no Brasileirão Precisando a qualquer custo vencer o Corinthians no jogo da próxima quarta-feira, no Pacaembu, na partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, o Santos vai poupar os seus titulares na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, entrará apenas com reservas no gramado do Engenhão, domingo, às 16h, para enfrentar o Flamengo.