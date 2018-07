Santos terá um titular diante do Londrina, pela Copa do Brasil

O goleiro Aranha será o único titular do Santos no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Londrina, quinta-feira à noite, no interior paranaense. Ele não treinou no campo nesta segunda, mas o técnico Oswaldo de Oliveira já antecipou que vai jogar. O restante do time será poupado, abrindo espaço para os reservas.

No treino coletivo desta segunda-feira, somente com os reservas, o treinador esboçou a formação da equipe alternativa com Vladimir; Zé Carlos, Vinícius Simon, Paulo Ricardo e Emerson; Alan Santos, Renato e Souza; Jorge Eduardo, Stefano Yuri e Diego Cardoso. Victor Ferraz está fora do jogo em Londrina por ter atuado na competição deste ano pelo Coritiba e Jubal vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A ideia de escalar Leandro Damião foi frustrada outra vez. O atacante se recuperou da pubalgia durante o recesso da Copa e estava pronto para voltar no clássico contra o Palmeiras, mas sofreu forte entorse no tornozelo esquerdo no jogo-treino diante do SEV Hortolândia, quatro dias antes. Como ainda sente dores ao fazer alguns movimentos, continua treinando separadamente e só deverá ficar à disposição na próxima semana.