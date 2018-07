Santos terá volta de titulares para jogo contra a Ponte

SANTOS - Após poupar alguns titulares no meio de semana, pela Copa do Brasil, o técnico Claudinei Oliveira confirmou nesta sexta-feira a escalação do Santos com força máxima para o duelo com a Ponte Preta, neste sábado, no Moisés Lucarelli, em rodada do Brasileirão.

Voltam ao time o zagueiro Edu Dracena, o lateral-esquerdo Léo, o volante Arouca, os meias Cícero e Montillo. Arouca, por sinal, deve fazer seu sétimo jogo com a camisa do Santos neste Brasileirão, encerrando rumores de que poderia deixar o clube durante a competição.

O Santos deve entrar em campo escalado com Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Cícero, Leandrinho e Montillo; Giva e Neilton. Claudinei, contudo, admite que tem duas dúvidas para o jogo. Galhardo e Leandrinho fizeram testes físicos que apontou nível de cansaço elevado.

"Estamos monitorando o Galhardo e o Leandrinho. Fizeram testes, deram um pouco alto, mas em 24 horas eles devem se recuperar", declarou o treinador. Cicinho é a alternativa para o lugar dos dois jogadores, tanto na lateral-direita quanto no meio-campo.

Os titulares voltam ao time após ganharem descanso na partida contra o Crac, na noite de quarta, pela terceira fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu por 2 a 0 na cidade goiana de Catalão e garantiu vaga nas oitavas de final.

REFORÇO

O treinador informou nesta sexta que o atacante Thiago Ribeiro, que ainda não foi apresentado oficialmente, vai viajar com a delegação santista para disputar o amistoso com o Barcelona, no dia 2 de agosto, na próxima semana.

Ele será submetido a testes físicos e fisiológicos nos próximos dias e deve fazer treinos em sessões duplas na Espanha. "Ele vai jogar alguns minutos, se suportar", avisou Claudinei, que espera promover a estreia do jogador no Brasileirão no clássico com o Corinthians, no dia 7 de agosto. O jogo válido, pela 12ª rodada, será disputado na Vila Belmiro.