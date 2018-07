Santos toma um passeio do Paulista no Pacaembu: 3 a 1

SÃO PAULO - Pela primeira vez na temporada com força máxima, contando com a estreia de Marcos Assunção e a volta de Edu Dracena após longo tempo parado por contusão, o Santos decepcionou neste domingo no Pacaembu. Apesar do técnico Muricy Ramalho ter conseguido escalar a formação ideal, o resultado foi a derrota para o Paulista, por 3 a 1, pela sétima rodada do Paulistão.

A derrota em casa custou a liderança do campeonato ao Santos. O atual tricampeão estadual ficou estacionado nos 14 pontos, agora atrás da Ponte Preta, que chegou aos 15 após empatar com o Ituano no sábado. O Paulista, por sua vez, aparece agora com nove pontos.

O jogo deste domingo foi o primeiro no qual Muricy pôde escalar o time que considera ideal. Ele contou com a volta de Neymar, Arouca e Montillo, que tinham sido desfalque na última rodada porque estavam servindo as seleções de Brasil e Argentina. Além disso, teve a estreia do volante Marcos Assunção, veterano reforço de 36 anos, e o retorno do zagueiro e capitão Edu Dracena, finalmente recuperado da cirurgia no joelho esquerdo que o deixou seis meses sem jogar. Nada disso, porém, foi suficiente. E o Santos saiu do Pacaembu com derrota, para decepção dos mais de 18 mil torcedores no estádio.

JOGO

Apesar do gramado alagado pela forte chuva que caiu na tarde deste domingo em São Paulo, os dois times conseguiram fazer um primeiro tempo quente, com lances perigosos e oportunidades de gol. O Paulista começou no ataque, assustando já no começo do jogo. Aos 7 minutos, Cassiano Bodini quase abriu o placar em bela jogada, driblando três zagueiros santistas, mas chutando para fora. Logo depois, o atacante apareceu de novo, dessa vez cruzando rasteiro para Marcelo Macedo, que chutou forte. No entanto, Rafael caiu no canto e defendeu bem.

A chuva, que começou aos quatro minutos, apertou aos 11, deixando o campo pesado e o jogo cada vez mais lento. Alguns minutos depois, a drenagem do Pacaembu já perdia a disputa para a tempestade. Assim, nenhum jogador conseguia carregar a bola sem que ela mudasse de velocidade ou direção.

Mesmo assim, o Santos conseguiu uma boa chance de gol aos 17 minutos, com a primeira bola parada do estreante Marcos Assunção. Ele cobrou escanteio baixo, a bola bateu na zaga e voltou. Na segunda tentativa, o cruzamento foi perfeito para Durval cabecear, mas ele mandou para fora.

A partir daí, o Santos começou a atacar mais, chegando várias vezes na área adversária e dando trabalho para o Paulista até o final da primeira etapa. Aos 26 minutos, por exemplo, Montillo pegou a sobra do escanteio e bateu de primeira, mas a bola passou por cima do gol. E aos 41, o mesmo Montillo desperdiçou grande chance mandando um voleio para fora.

As duas equipes voltaram do intervalo sem alterações para o segundo tempo. A chuva deu uma trégua e gramado ficou melhor. Assim, o ritmo do jogo melhorou consideravelmente. Na busca pelo primeiro gol, a pressão foi toda do Santos nos minutos iniciais.

No entanto, a fome de bola santista acabou prejudicando o time: Guilherme Santos pegou Cassiano Bodini por trás, dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Marcelo Macedo cobrou e abriu o placar para o Paulista aos nove minutos.

Aos 18 minutos, Neymar, que até então tinha jogado pouco, fez sua primeira grande aparição: recebeu na entrada da área e driblou um zagueiro, mas teve seu chute desviado. Marcos Assunção foi destaque em duas cobranças de falta. Na primeira, fez com que Cícero, sozinho, desviasse de cabeça para o gol, mas Richard defendeu com segurança. Na segunda, o veterano chutou direto para o gol, mas o defensor do Paulista fez bela defesa no canto.

Neymar finalmente desabrochou aos 35 minutos, quando cobrou uma falta com precisão e mandou a bola na trave. Mas o jogo não estava fácil para o Santos. A expulsão de Matheus Galdezani, que chegou muito forte no principal astro santista e levou o segundo amarelo, parecia a chance perfeita para uma recuperação nos últimos minutos.

Mas o Paulista mostrou força e, assim que perdeu um dos jogadores, ampliou a vantagem com o Rodolfo Testoni, que marcou aos 39 minutos num chute de falta. O Santos desmoronou e acabou abrindo espaço para Cassiano Bodini fazer o terceiro aos 41. Para diminuir o estrago, Neymar ainda marcou o seu nos acréscimos. O jogo, porém, terminou com derrota santista no Pacaembu.

SANTOS 1 x 3 PAULISTA

SANTOS - Rafael; Bruno Peres (André), Edu Dracena, Durval e Guilherme Santos; Arouca, Marcos Assunção, Cícero e Montillo (Patito Rodríguez); Neymar e Miralles. Técnico: Muricy Ramalho.

PAULISTA - Richard; Thales, Dráuzio, Lázaro e Rodolfo Testoni; Matheus, Kasado, Chiquinho e Renato Ribeiro; Cassiano Bodini e Marcelo Macedo (João Henrique). Técnico: Giba.

GOLS - Marcelo Macedo (pênalti), aos 9, Rodolfo Testoni, aos 39, Cassiano Bodini, aos 41, e Neymar, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Lázaro, Matheus e Chiquinho (Paulista); Marcos Assunção e Neymar (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Matheus (Paulista).

RENDA - R$ 652.560,00.

PÚBLICO - 18.381 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

TEMPO REAL

Comentários de ROBSON MORELLI

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo.

47min - GOOOLLLL DO SANTOS, de Neymar: 3 a 1. Gol de honra do Santos. Ele chuta do jeito que a bola foi rolada. O 6º dele no Paulistão.

45min - O Paulista arrebentou o Santos no Pacaembu. Jogou bem postado, saindo em velocidade e com qualidade e com uma marcação muito boa, sobretudo em Neymar.

42min - Neymar recebe amarelo por reclamação.

41min - GOOOLLLL DO PAULISTA, de Cassiano: 3 a 0. O gol coroa a boa atuação do atacante do Paulista.

39min - GOOOLLLL DO PAULISTA, de Rodolfo Testoni, de falta: 2 a 0. O goleiro Rafael estava adiantado.

37min - Em contra-ataque, Cassiano acerta o travessão do Santos. Na sequência, Matheus recebe o amarelo por falta em Neymar. Ele já tinha amarelo. O Paulista fica agora com 10.

36 - Patito entra no lugar de Montillo, na última alteração do Santos. O time da Vila fica com a bola.

35min - Falta em Miralles. Outra chance de bola parada do Santos... essa Neymar bate e obriga Richard a tentar outra boa defesa. A bola bateu na trave.

32 - João Henrique no lugar de Marcelo Macedo, autor do gol de pênalti do Paulista.

31min - O Santos tem uma falta perigosa na entrada da área, sofrida por Neymar. Bola para Marcos Assunção... que cobra bem e obriga o goleiro Richard a fazer boa defesa. Ele cai para dentro do gol e a bola sai.

28min - O Santos muda: André entra no lugar de Bruno Peres. O Santos ganha um atacante na área do Paulista e força nas jogadas aéreas. O torcedor vaia o time timidamente.

27min - Neymar e Thales têm bom duelo. O marcador do Paulista leva a melhor até agora. Neymar até falta de Thales já fez, tamanho seu íncômodo com o lateral.

24min - Em escanteio, o goleiro do Paulista falha, deixa a bola passar e quase toma gol de cabeça de Dracena.

21min - Montillo aparece pouco. O Santos tenta... tenta... tenta, mas não consegue criar jogadas perigosas. Parece que o Santos vive um pouco aquela dependência que o Palmeiras tinha das bolas paradas de Marcos Assunção. O Paulista também marca muito bem.

18min - Neymar faz jogada individual, demora para chutar e quando chuta, acerta o jogador rival.

15min - Marcos Assunção recebe amarelo. Deu um rodo em Chiquinho. O Paulista toca a bola no ataque, joga bem, com calma e inteligência. E não abriu mão do ataque após o gol.

13min - A linha de defesa e dos volantes do Paulista marcam muito bem. Ninguém do Santos recebe a bola sem ter uma sombra de Jundiaí ao lado. Isso impede que os atacantes do Santos pensem para fazer as melhores jogadas, e são facilmente desarmados.

11min - O Santos muda. Felipe Anderson entra para a saída de Guilherme Santos. Muricy não aprova a atuação do seu lateral, o mesmo que fez o pênalti.

9min - O Santos tenta o empate muito afoito, com Neymar e Miralles não se entendendo bem. Montillo está muito atrás.

6min - GOOOOOLLLL DO PAULISTA, de Marcelo Macedo, de pênalti: 1 a 0.

5min - Pênalti para o Paulista. Os jogadores do Santros reclamam muito. Guilherme vai agarrando Cassiano até entrar na área....

4min - O Paulista continua apostando nas bolas esticadas e na velocidade de seus atacantes. O Santos tem a bola. E Neymar começa a receber mais faltas do que no primeiro tempo.

2min - O Santos volta em cima. O gramado está mais seco e a torcida empurra o time para cima do Paulista.

1min - Começou. Marcos Assunção disse após o primeiro tempo que esperava que a condição do gramado melhorasse para que o Santos pudesse atacar com mais qualidade, e fazer os gols. A chuva parou na região do Pacaembu, em São Paulo. Os treinadores não fazem mudança nos times.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMÃO - O jogo não foi dos melhores. A bola pesada e o gramado com poças d´água dificultaram para as duas equipes. O Paulista chutou mais para o gol e obrigou o goleiro Rafael a fazer boas defesas. O Santos, com Neymar, ciscou, mas não ofereceu perigo.

46min - Acabou o primeiro tempo.

45min - Mateus recebe amarelo por falta em Neymar. Tanto ele quanto o técnico Giba reclamam com a arbitragem.

44min - Neymar é marcado de perto, por setor. E não consegue arrumar nada na defesa do Paulista.

41min - Montillo tenta o voleio, mas manda a bola para fora. Subiu muito.

40min - Como tem dificuldades para chegar bem na área do Paulista, que faz boa partida nesse primeiro tempo, o time de Muricy tenta a bola levantada na área. Até agora não conseguiu muita coisa.

36min - O Santos faz uma linha de impedimento perigosa porque ela é feita quase perto do meio do campo. Uma bola bem enfiada pode deixar a zaga em maus lençóis.

32min - Renato Ribeiro, do Paulista, conduz bem a bola, mas não consegue ainda se livrar das poças. Insiste nesse tipo de jogada e perde todas.

30min - O Paulista tenta chegar ao gol do Santos com toques rápidos e mais longos. Aposta na velocidade de seus homens de frente.

28min - Rafael faz outra defesa em chute de Rodolfo Testoni. Mais um chute à queima rouba, de dentro da área do Santos.

26min - Neymar troca suas chuteiras.

25min - Assunção bate outra falta, mas a bola desvia na barreira. A bola parada do volante é boa opção no Pacaembu.

23min - É claro que o Santos é o maior prejudicado nesse gramado. O time de Muricy não consegue se valer das velocidades de Neymar e Miralles, nem do toque de bola de Montillo.

21min - O jogo fica muito disputado em função das poças d'águas. A bola não rola mais com facilidade. Jogadas mais duras começam a ocorrer, sobretudo do lado do Paulista. O bom é que a chuva parou nesse momento.

17min - As poças d'águas atrapalham a movimentação da bola dos dois lados. Após escanteio batido por Marcos Assunção, Durval manda de cabeça para fora. Bom momento do Santos. O jogo não é dos mais bonitos.

14min - Nas costas das camisas do Santos, na versão azul, o clube colocou um patrocinador da casa: Instituto Projeto Neymar Jr.. É com esse uniforme que o time tenta bater o Paulista nesse domingo de carnaval.

12min - O jogo recomeça...

10min - Rafael faz defesa ótima em chute de Marcelo Macedo de dentro da área. O Paulista já teve duas boas chances de gol. O Santos parece sonolento nesses primeiros minutos. Após a defesa, Rafael pede atendimento médico.

9min - E quem esperava um Neymar endiabrado para cima dos marcadores, como ele mesmo prometeu para apagar sua atuação ruim pela seleção, até agora nada. O craque está tímido no Pacaembu.

7min - Cassiano Bodini arrancou pela direita e deu suador na marcação do Santos. O atacante invadiu a área e chutou, para fora. Foi a primeira boa jogada do Paulista, que vai jogar no contra-ataque.

4min - Com Marcos Assunção de primeiro volante, Arouca se solta um pouco mais. O Paulista, na 13ª posição, ainda não mostrou nada.

2min - O Santos joga no Pacaembu, debaixo de chuva forte em São Paulo. O time toca a bola, sem pressa para fazer seu primeiro ataque. O público é bom.

1min - Começou. O Santos joga para reassumir a liderança da competição. Marcos Assunção, ex-Palmeiras, faz sua primeira partida com a camisa do time da Vila.