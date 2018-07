Santos trabalha para anunciar Montillo ainda este ano

SÃO PAULO - Depois das ironias dos dois lados, Santos e Cruzeiro estão cada vez mais próximos de fechar negócio envolvendo o meia Montillo. O Cruzeiro parece estar se dobrando à proposta do time da Vila Belmiro e à vontade do jogador argentino, que desde a temporada passada já havia manifestado seu desejo de deixar Belo Horizonte. O Santos trabalha com a possibilidade de anunciar Montillo como novo reforço ainda este ano.

O jogador argentino é representado pelo procurador Sergio Irigoitia, que disse ao jornal A Tribuna, de Santos, que as negociações avançaram e que o acerto está bem perto de acontecer. "O acordo não está longe, mas só estará fechado quando tudo estiver assinado. A verdade é que o Santos continua trabalhando para conseguir a contratação de Montillo", disse o empresário.

O Santos também aguarda com ansiedade o desfecho da transação. O vice de futebol do clube, Odílio Rodrigues Filho, admite que as tratativas com o Cruzeiro tomaram um rumo que o faz acreditar na transferência do jogador argentino. "O Santos mantém conversas com o Cruzeiro faz algum tempo, e elas estão evoluindo bem. Não há nenhum tipo de conflito".

O Cruzeiro tem 60% dos direitos de Montillo. O Santos estaria disposto a pagar R$ 16 milhões e ainda emprestar alguns atletas ao time mineiro.