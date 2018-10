Santos trabalha para recuperar Robson e Lucas Veríssimo para clássico

A semana cheia de preparação do Santos para o clássico com o Corinthians, sábado, no Pacaembu, deve favorecer a recuperação de jogadores lesionados. A expectativa é de que os zagueiros Robson Bambu e Lucas Veríssimo possam se tornar opção para o técnico Cuca visando o compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robson Bambu se lesionou em 30 de setembro, durante o triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Foi uma contusão na coxa direita, mas o problema não é grave, o que possibilita a sua recuperação até o clássico com o Corinthians.

Já a lesão de Lucas Veríssimo é na coxa esquerda. Porém, a sua inatividade é bem maior, pois ele não atua desde 28 de agosto, quando o Santos foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores com o empate por 0 a 0 com o Independiente, em duelo que foi encerrado antes da conclusão dos 90 minutos por falta de segurança no Pacaembu.

A dúvida, porém, é se eles reconquistarão a titularidade caso sejam liberados pelo departamento médico. Na última sexta-feira, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, a dupla de zaga foi formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que poderão seguir na formação inicial.

Nesta segunda-feira, o elenco santista se reapresentou no CT Rei Pelé e fez uma atividade fechada. O volante Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo para o clássico com o Corinthians. Renato e Yuri são os principais candidatos a substituí-lo no sábado.