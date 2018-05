Santos transfere jogo contra o Inter do Pacaembu para a Vila Belmiro

O Santos decidiu transferir a partida contra o Internacional, marcada para o dia 10 de junho, para a Vila Belmiro. O jogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, estava agendado inicialmente para o estádio do Pacaembu, em São Paulo.

De acordo com a CBF, a mudança foi feita a pedido do clube santista. O Santos não deu justificativa para a transferência de local. O jogo será disputado às 19 horas do dia 10 (domingo), sem qualquer mudança em data e horário.

Será o penúltimo jogo das duas equipes antes da interrupção do Brasileirão para a realização da Copa do Mundo da Rússia.

Em dificuldades neste início de campeonato, o Santos está perto da zona de rebaixamento. No momento, o time paulista ocupa o 16º lugar, apenas uma posição acima da zona da degola, com apenas seis pontos.