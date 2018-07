Santos treina com Marquinhos no lugar de Keirrisson Keirrison perdeu o lugar no Santos para que Marcelo Martelotte armasse o time no esquema 4-4-2, com dois armadores. A formação da primeira parte do treino desta quinta-feira teve Rafael; Pará (volta de suspensão), Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Neymar e Zé Eduardo. Nos últimos minutos, o interino tirou Danilo para a entrada de Marquinhos.