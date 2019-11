Santos treina em Florianópolis, segue para Goiânia e avalia opções

Fora de casa desde terça-feira, o elenco do Santos só voltará para a Baixada na próxima semana e já iniciou a sua preparação para encarar o Goiás, sábado, no Serra Dourada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi com uma atividade em Florianópolis, palco do seu último compromisso.

Um dia após derrotar o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, o elenco do Santos esteve presente ao CT do adversário, já começando a pensar no Goiás. Mas como tradicionalmente ocorre no dia seguinte aos jogos, foi com uma atividade leve, com somente os reservas indo a campo, enquanto os titulares apenas trabalharam na academia.

Após treinar em Florianópolis, a delegação do Santos seguiu para Goiânia, palco do seu próximo compromisso. Mas se nesta quinta-feira treinou no CT do seu adversário de um dia antes, o palco do treino de sexta será a casa de um rival do seu próximo oponente, o CT do Atlético Goianiense.

Para esse duelo, o técnico Jorge Sampaoli não poderá utilizar o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, pois foi expulso diante do Avaí. Com Lucas Veríssimo tendo status de titular absoluto, a dúvida envolve a definição do seu companheiro no sistema defensivo, que pode ser Luan Peres, Luiz Felipe ou o colombiano Felipe Aguilar.

Sampaoli, porém, poderá fazer outras mudanças na formação do Santos. Diante do Avaí, por exemplo, ele sacou o meio-campista Evandro para promover a entrada do lateral Felipe Jonatan no setor. E o treinador indicou que seguirá realizando variações.

"Evandro havia jogado dois jogos seguidos. Preferimos colocar um jogador mais fresco no meio para ter aparições surpresa de trás. Depois, se complicou e corrigimos com um sistema diferente. As rotações vão continuar acontecendo", disse Sampaoli.

Embalado por três vitórias seguidas, o Santos ocupa o terceiro lugar no Brasileirão com 61 pontos.