Santos treina em Porto Alegre e Dodô já projeta 'confronto direto' com o Flu

Menos de 24 horas depois do empate por 2 a 2 diante do Internacional, no Beira-Rio, o Santos já trabalhou nesta terça-feira visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, na Vila Belmiro, a equipe do técnico Cuca terá pela frente o Fluminense, pela 31.ª rodada.

O início da preparação para o confronto aconteceu já em Porto Alegre. No CT do Grêmio, os jogadores reservas foram ao gramado e fizeram trabalhos com bola e treinos físicos, enquanto os titulares ficaram no hotel, realizando apenas atividades regenerativas.

O lateral Dodô já projetou o duelo com o Fluminense, que considerou um confronto direto na luta por uma vaga na Libertadores. Afinal, o Santos ocupa a sétima colocação, com 43 pontos, enquanto o adversário vem em nono, com 40. O Atlético-MG fecha o G6 neste momento, com 46.

"É um confronto direto, né? O Fluminense também está próximo ali na briga pelo G6, portanto, será um duelo bem complicado. Mesmo assim, nós esperamos fazer um bom papel nesse retorno à Vila e contamos com o apoio da torcida para seguir sonhando", disse ao site do clube.

O lateral também celebrou a sequência que vem tendo no Brasileirão, afinal, atuou em 29 dos 30 jogos do time na competição. "É uma marca importante atuar tantas vezes assim. Não é fácil participar de quase todos os jogos. A temporada no Brasil é muito desgastante, com várias partidas em sequência. O pessoal da fisiologia e preparação física tem feito um trabalho muito bom e me dando condições para estar presente dentro de campo. Estou muito feliz por estar jogando e também pela retomada da equipe no Brasileirão."