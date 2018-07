Santos treina em Porto Alegre e viajará direto para encarar a Chapecoense

Depois da eliminação diante do Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Beira-Rio, o Santos continuou em Porto Alegre nesta quinta. A equipe trabalhou no CT do Grêmio e seguirá da capital gaúcha direto para Santa Catarina, onde enfrenta a Chapecoense no domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que foram titulares diante do Inter fizeram somente um trabalho regenerativo no hotel, enquanto o restante do elenco foi ao gramado para um treino tático de posse de bola e de campo reduzido. O preparador físico da equipe, Celso Rezende, explicou a importância da atividade e da permanência em Porto Alegre.

"Os atletas que não jogaram, ou jogaram pouco, tiveram um trabalho com bola e parte física no final do treino. Os demais, ficaram com os fisioterapeutas no hotel. Como temos pouco espaço de tempo entre os jogos, achamos melhor permanecer no sul e trabalhar a recuperação dos nossos jogadores. O desgaste dos jogos anteriores começa a pesar. Nessa sexta-feira devemos seguir focados na recuperação", comentou.

O lateral Zeca deixou o confronto diante do Inter com um incômodo, mas garantiu estar recuperado e pronto para o fim de semana. "Estou me sentindo muito bem fisicamente. Este planejamento da comissão técnica é muito importante para a nossa recuperação. Com isso, estamos recuperados e prontos para jogar as sete partidas restantes em alto nível", afirmou.