Santos treina em Salvador antes de folga após vitória

Um dia após derrotar o Bahia no estádio de Pituaçu, o elenco do Santos não teve descanso. Neste domingo, o elenco comandado pelo técnico Jorge Sampaoli não ganhou folga e retomou a rotina de treinamentos, com os jogadores que não foram titulares no triunfo por 1 a 0 trabalhando no CT do Vitória.

O treino para os atletas que começaram a partida de sábado foi mais leve. O elenco ficou no hotel onde a delegação de hospedou e fez uma atividade regenerativa sob o comando do preparador físico Jorge Desio.

O elenco do Santos só retornou para São Paulo no fim da tarde deste domingo e ganhou a segunda-feira de folga. Assim, voltará a treinar no CT Rei Pelé na terça, quando vai iniciar a preparação para o duelo com o Botafogo, no próximo domingo, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como não perdeu qualquer jogador por suspensão, Sampaoli não terá problemas para escalar o Santos no compromisso marcado para o Rio. O treinador poderá até promover a estreia de Evandro, único reforço que chegou ao clube durante a intertemporada e que permaneceu no banco de reservas no triunfo sobre o Bahia.

Com o resultado, o Santos chegou aos 23 pontos, em segundo lugar no Brasileirão, a três do primeiro colocado Palmeiras e com três de vantagem para o terceiro Flamengo.