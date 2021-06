Santos treina no CT do Inter e Diniz escala time para duelo com o Grêmio

O Santos está pronto para o duelo com o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, às 21h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz orientou, nesta quarta-feira pela manha o último treino antes da partida.

Sem poder contar com o goleiro John, lesionado com entorse no joelho, o treinador vai utilizar João Paulo. No meio-campo, Alison está liberado depois de cumprir suspensão na vitória diante do São Paulo, domingo passado por 2 a 0. O volante deverá entrar no lugar de Camacho, um dos destaques na última partida.

O time mais provável a entrar em campo na Arena do Grêmio deverá formar com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Camacho), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Após cinco partidas disputadas, o Santos acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas. Com sete pontos ganhos, a equipe de Vila Belmiro tem saldo zero de gols. O ataque marcou cinco vezes, mesmo número que a defesa foi vazada.