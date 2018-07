Santos troca gramado da Vila Belmiro durante as férias

O Santos aproveitou o período de férias do futebol profissional no Brasil para realizar uma reforma na Vila Belmiro, com a troca completa do gramado do estádio. O Santos não realizava tal mudança há 14 anos, de acordo com o presidente Luiz Alvaro de Oliveira Ribeiro. Com a reforma, a equipe precisará mandar uma partida do Campeonato Paulista fora do seu estádio.

"A Vila Belmiro é nosso templo sagrado e devemos preservá-la. Por isso, vamos fazer a troca do gramado, o que não é feito há 14 anos. O aluguel do estádio para um espetáculo artístico nos dará recursos totais para realizar esta troca. Além disso, parte do gramado, que ainda está em bom estado, será replantada no CT Meninos da Vila", explicou o presidente.

De acordo com Santos, a reforma do gramado da Vila Belmiro será custeado com o valor recebido do aluguel do estádio para a realização de show de Luan Santana neste fim de semana. A expectativa é de que a obra seja concluída até 26 de janeiro, quando a equipe enfrentará o São Caetano em casa.

Antes disso, o Santos terá disputado três jogos no Paulistão. Como visitante, a equipe vai duelar com Linense (15 de janeiro) e Grêmio Prudente (23 de janeiro). Entre os dois confrontos, o time enfrentará o Mirassol em 19 de janeiro como mandante.