Santos usa 'duelo dos ingressos' com Fla para motivar torcida a lotar o Pacaembu

Depois de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Botafogo, fora de casa, na noite da última quarta-feira, o Santos espera o apoio da torcida para consolidar sua posição na tabela. O próximo jogo será domingo, às 18h30, diante do Santa Cruz, no Pacaembu, pela 26ª rodada da competição nacional.

Foram vendidos 6.300 ingressos, mas a venda para não sócios teve início apenas nesta quinta-feira. Os torcedores estão se mobilizando nas redes sociais para aumentar esse número com uma motivação inusitada: superar a torcida do Flamengo, que também vai atuar no Pacaembu no domingo, mas às 11 horas da manhã.

O time flamenguista vai enfrentar o Figueirense em um jogo no qual poderá ter até a chance de alcançar a liderança, caso o Corinthians ao menos empate com o líder Palmeiras no clássico deste sábado, às 16 horas, no Itaquerão, na abertura da 26ª rodada. Até esta quinta-feira, o time carioca já tinha vendido 18 mil ingressos, quase três vezes mais que os santistas.

Mesmo com um estádio que deverá ocupado praticamente só por santistas neste domingo, o goleiro Vanderlei mostrou preocupação para o confronto. Nas últimas rodadas, o Santos perdeu para América-MG, Coritiba, Figueirense e Internacional, todos na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileiro. O adversário de domingo está em 19º e penúltimo lugar, com apenas 23 pontos.

"Perdemos pontos para times que estavam na parte de baixo da tabela. Não tem jogo fácil na competição, mas temos de manter esse nosso bom momento. Temos muitos confrontos diretos e precisamos fazer a nossa parte em casa", cobrou o goleiro, destaque no Rio diante dos botafoguenses, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O técnico Dorival Junior aposta na arrancada da equipe e na sua confirmação no pelotão de cima. "Estamos voltando aos poucos e próximos de uma arrancada na competição", acredita o comandante.

O Santos contará com o retorno do atacante Jonathan Copete para essa partida diante do Santa Cruz. O jogador colombiano cumpriu suspensão contra o Botafogo e foi substituído por Jean Mota na partida que terminou com vitória por 1 a 0 para os santistas.