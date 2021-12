Santos usa engenharia importada em reforma do gramado da Vila Belmiro para 2022

O time do Santos escapou do rebaixamento no Brasileirão com boas apresentações na Vila Belmiro após a volta da torcida. Imaginando uma temporada de 2022 bem melhor e vitoriosa, o clube está utilizando uma engenharia importada em reforma do gramado do estádio para deixá-lo ainda melhor do que habitualmente já é.

"O Santos FC já se prepara para a estreia, em casa, no Campeonato Paulista. O gramado do Estádio Urbano Caldeira, conhecido pela grande qualidade, passa por processos para manter a referência no país", informou o clube da Baixada.

O serviço é feito em parceria com a World Sports, com engenharia importada dos Estados Unidos. A empresa presta serviços ao Santos há décadas e, além da manutenção do campo da Vila Belmiro, também cuida dos gramados naturais do CT Rei Pelé e do CT Meninos da Vila.

A reforma atual tem previsão de quatro dias para ficar pronta. Já foi realizado um corte vertical agressivo (Fraze Mowing), onde foi raspada toda a grama antiga para estimular uma nova germinação. Serão limpos 80% de todo o material vegetal antigo. Além de retirada a matéria orgânica que é acumulada ao longo do ano.

Depois deste processo será jogada uma camada de areia para regularizar a superfície. Posteriormente realizam aeração por toda área do gramado, além da colocação de um pouco mais de ar na raiz, que irá auxiliar também na drenagem. A diretoria trabalha para ter o estádio pronto já na virada do ano.