Santos usa Libertadores para tentar atrair reforços

Dois dirigentes do Santos estão em missão especial no exterior desde o fim de semana. E a expectativa é de que eles possam em breve anunciar a contratação de dois reforços de impacto: o meio de campo Elano e o atacante Ricardo Oliveira.

Com dívida declarada de R$ 70 milhões e sem dinheiro para investimentos, os santistas usam a participação do clube na Copa Libertadores para tentar atrair novos craques em troca de exposição na mídia e valorização.

O diretor de futebol, Pedro Luís Nunes Conceição, e o diretor do departamento jurídico, Luciano Moita, viajaram sábado passado com destino à Turquia. O objetivo é concluir as negociações iniciadas por telefone há cerca de um mês para repatriar Elano, que revelou o desejo de deixar o Galatasaray e retornar para o Santos.

Nas duas viagens anteriores ao exterior em busca de reforços, os dirigentes santistas se saíram bem. A primeira foi no começo do ano, quando retornaram de Londres com Robinho. E na metade de 2010, os santistas fecharam a contratação por empréstimo de Keirrison.

Mas, como Keirrison até agora não convenceu, o Santos conta com a ajuda de Abel Braga - era o treinador preferido para substituir Dorival Júnior - para tentar mostrar ao Al Jazira, dos Emirados Árabes, as vantagens de Ricardo Oliveira voltar à Vila Belmiro. No São Paulo, a exposição se limitaria ao Campeonato Paulista e à Copa do Brasil.